"Газпром" продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики, следует из сообщений российского холдинга на сайте раскрытия корпоративной информации.

Предыдущие договоры действовали до конца 2021 года, а 25 января текущего года стороны подписали дополнения к этим контрактам о их продлении до конца 2022 года.

Стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Белоруссии в 2022 году ориентировочно составит $250 млн, а расчетная стоимость поставляемого газа - $2,44 млрд. Учитывая ранее подписанный протокол о формировании цены поставок российского газа в республику в 2022 году, по которому эта цена согласована на уровне $128,52 за 1 тыс. куб. м, в текущем году "Газпром" поставит в Белоруссию чуть более 19 млрд куб. м газа.

В Белоруссию в 2020 году было поставлено 18,766 млрд куб. м газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года. Показатели за 2021 год пока неизвестны, но, учитывая уточненные показатели по стоимости поставок в прошлом году, они могли составить порядка 20,6 млрд куб. м.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" - 100-проентное дочернее общество ПАО "Газпром". Компания обеспечивает газом потребителей республики. В состав газотранспортной системы "Газпром трансгаз Беларусь" входят три подземных хранилища газа.