Американский регулятор решил отозвать у "дочки" China Unicom лицензию на работу в США

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи (FCC) США в четверг одобрила отзыв у дочерней компании одного из крупнейших телекоммуникационных операторов Китая - China Unicom - лицензии на работу в Соединенных Штатах.

"FCC только что проголосовала за отзыв разрешения на предоставление [компанией] China Unicom Americas телекоммуникационных услуг в США", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter регулятора. Свое решение FСС объясняет соображениями национальной безопасности.

Федеральная комиссия по связи еще в апреле 2020 года предупредила, что может отдать распоряжение о прекращении работы в США трех китайских телекоммуникационных компаний, принадлежащих государству. Помимо China Unicom Americas, речь шла о Pacific Networks Corp и China Telecom Americas. Об отзыве лицензии у последней власти США объявили в октябре прошлого года. В последние пару лет FСС принимала меры и против других китайских телекоммуникационных и технологических компаний, включая Huawei и ZTE.