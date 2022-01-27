Более 2 тыс. населенных пунктов обеспечат связью 4G в 2022 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. На портале госуслуг опубликован список из 2002 населенных пунктов, в которые проведут связь 4G до конца года. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

Перечень составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" Минцифры обеспечит связью 4G около 24 тыс. малонаселенных пунктов России до 2030 года.

"Голосование завершилось 15 ноября. Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем. Некоторые из них содержали около полутора тысяч голосов с указанием ФИО и подписью проголосовавшего. Мы учли каждый голос. Некоторые граждане организованно отправляли письма, например, жители села Оноприеновка Оренбургской области. От них мы получили 23 письма, которые были отправлены в один день. Все письма открывали и перепроверяли наши сотрудники вручную", - уточнил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким, слова которого приводятся в сообщении министерства.

На портале также опубликован перечень, состоящий из 898 населенных пунктов, которые не вошли в список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В некоторые из них мобильную связь уже провели в декабре прошлого года, в другие провести линию связи технологически невозможно, например, из-за ландшафта или удаленности от базовой станции. В таких населенных пунктах связь обеспечит спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Осенью Минцифры России предложило россиянам проголосовать за населенные пункты, в которые приоритетно проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE). Проголосовать можно было онлайн через платформу обратной связи портала Госуслуг и офлайн, отправив письмо на почтовый адрес Минцифры России. За полтора месяца проголосовали более 700 тыс. человек, из них 85 тыс. голосов в Минцифры поступило по почте.

Программа устранения цифрового неравенства

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО "Ростелеком" с 2014 года. В 2021 году стандарт связи 4G (LTE) стал частью универсальных услуг связи, который должен быть доступен по всей России, даже в малонаселенных пунктах, где насчитывается от 100 до 500 человек. В 2021 году связь 4G появилась в 1201 населенном пункте.

Государство подключает населенные пункты к интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".