"Алроса" ждет увеличения спроса на бриллианты в 2022 году за счет роста числа свадеб в США

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" ожидает увеличения спроса на бриллианты в 2022 году благодаря росту количества свадеб на крупнейшем рынке - США. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Филипповский в ходе онлайн-встречи в рамках проекта MOEX Home Talks, организованного Московской биржей.

"В части спроса большой фактор - это отложенные свадьбы, - рассказал Филипповский. - Если говорить про наш крупнейший рынок - рынок США - в среднем в стране порядка 2 млн свадеб в год. В 2020 году, по понятным причинам, это количество значительно снизилось - было порядка 1,2 млн свадеб. В 2021 году мы ожидали восстановления, оно произошло: по результатам года - порядка 1,8 млн свадеб, что все равно ниже, чем то, что было до кризиса (связанного с коронавирусом - прим. ТАСС). Но в 2022 году мы уже достаточно оптимистично смотрим, что будет порядка 2,2-2,5 млн свадеб в год, что создаст очень серьезный спрос особенно на хорошие, дорогие, качественные бриллианты".

Порядка половины потребления в общем объеме рынка бриллиантов связана со свадьбами и помолвками, отметил Филипповский.

"Также интересно, что есть определенные нормы того, какова должна быть стоимость бриллианта, либо кольца с бриллиантом, которое презентуется на помолвку или на свадьбу, - сказал замгендиректора "Алросы". - Например, в США бриллиант на помолвку или на свадьбу должен стоить примерно две - три месячных зарплаты жениха".

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.