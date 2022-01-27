Аудитор назвал 30% из выделенных $146 млрд США Афганистану потраченными впустую

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Примерно 30% от $146 млрд, потраченных США за последние 20 лет на восстановление Афганистана, были израсходованы впустую или украдены. Такую оценку привел в четверг генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.

"За последние 20 лет США потратили свыше $146 млрд на реконструкцию Афганистана", - рассказал он на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом. Как отметил Сопко, по оценкам его аппарата, "не менее 30% [этих средств] были израсходованы впустую или украдены".

По мнению генерального инспектора, чтобы предотвратить подобное в будущем, необходимо помимо прочего "указывать четкую цель любой гуманитарной помощи", направляемой Афганистану, а также настаивать на том, чтобы организации, в том числе ООН и Всемирный банк, получающие на соответствующие нужды финансирование от США, демонстрировали "полную прозрачность". "[Необходимо], чтобы мы и другие доноры знали, куда пошли наши деньги, как они были использованы", - пояснил Сопко.

"Мы слишком быстро потратили слишком много средств в слишком маленькой стране при недостаточном контроле [за тем, куда расходуются выделенные деньги]", - отметил Сопко, призвав не забывать об этом, когда речь идет о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану сейчас.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (все население страны - около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) афганских госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США.