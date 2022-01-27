Глава НАО сообщил, что "Руститан" будет экспортировать металлы через порт Индига

ТАСС, 27 января. Компания "Руститан" будет отправлять на экспорт металлы с месторождения в Республике Коми через порт Индига в Ненецком автономном округе (НАО), написал в четверг в своем Telegram-канале глава НАО Юрий Бездудный по итогам рабочей встречи с президентом и генеральным директором "Руститана" Алексеем Ткачуком и Алексеем Новиковым.

"Встретился с президентом и генеральным директором компании "Руститан" Алексеем Ткачуком и Алексеем Новиковым, - написал Бездудный. - Параллельно с проектами по строительству железной дороги и развитию порта Индига "Руститан" разрабатывает добычу металлов и руд на Верхнепижемском участке. Это значит, что по железной дороге от Сосногорска до Индиги повезут титановые руды, кварцевые пески, редкоземельные металлы, которые будут экспортироваться по всему миру".

Разработка предпроектной документации по строительству железной дороги Сосногорск - Индига уже завершена. Определено, где будет проходить дорога, ее протяженность, основные параметры трассы. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря в районе бухты реки Индига в Ненецком автономном округе.

Пижемское месторождение расположено в Усть-Цилемском районе Коми, является крупнейшим в России и мире по ресурсам и запасам титанового и кварцевого сырья, а также уникальным по наличию ценных попутных ископаемых (циркон, железо, базальты, золото, алмазы, редкоземельные металлы).