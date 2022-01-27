Кадыров сообщил, что уровень дотационности Чечни с 2017 года снизился на 20%

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Уровень дотационности Чечни с 2017 года снизился на 20% за счет привлечения инвестиций, повышения деловой занятости населения, а также развития АПК и промышленности. Об этом сообщил в пятницу глава региона Рамзан Кадыров на совещании в Грозном.

"С 2017 года уровень дотационности региона снизился на 20%. И это несмотря на ситуацию с пандемией в последние два года. Это результат работы по привлечению инвестиций, повышению деловой занятости населения, развитию АПК и промышленности. Без всякого сомнения, на этом росте существенно отразились и налоговые поступления в бюджет", - сказала глава Чечни.

Глава республики в ходе совещания отметил, что регион должен быть образцом соблюдения требований законодательства, в том числе налогового.

"Каждое физическое или юридическое лицо обязано своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Надо понимать, что от налоговых поступлений зависят темпы роста экономики и социальной сферы, а в конечном итоге - качество жизни людей", - сказал Кадыров.

Он добавил, что в регионе также удалось урегулировать ситуацию на рынке труда, снизив безработицу до 8%, как это было до начала пандемии.