Госдеп: Иран пока не согласился на прямые переговоры с США по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Иран пока не дал своего согласия на проведение прямых переговоров с Соединенными Штатами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Как мы понимаем, Иран пока что не согласился на прямые переговоры, но полагаем, что мы должны быть готовы к очной встрече", - сказал он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что "прямое взаимодействие могло бы ускорить темп прогресса".

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), так и в формате отдельных консультаций с США без участия исламской республики, которая пока не готова к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале этого года.