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Пентагон: США поставят Украине еще больше оборонительных и наступательных средств

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби отметил, что готовится "новый пакет помощи"

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. США готовят к отправке на Украину оборонительные и наступательные средства в рамках очередного пакета военной помощи Киеву. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы сейчас готовим новый пакет помощи, - сказал он. - В него будут входить как оборонительные, так и наступательные средства". Кирби подчеркнул, что не будет уточнять, что именно США направят украинским военным, но заверил, что Вашингтон сделает все необходимое для ускорения процесса доставки этой военной помощи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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