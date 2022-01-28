РБК: правительство России утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России. Карта рассчитана на период до конца 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ, содержание которого подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение - инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета", - отметил собеседник РБК, близкий к рабочей группе.

Как пишет издание, документ, в частности, предлагает следующие шаги: доработать положения "регуляторно-ограничительного режима" деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой. В частности, к декабрю предлагается разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.

Как уточняет РБК, в документе предлагается определить ответственность за преступления с использованием криптовалют. Кроме того, "их использование должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, отнесенных к подследственности Следственного комитета". В документе также говорится о том, что нужно сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами и доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.

Среди других задач - разработка методики оценки стоимости криптовалютных активов, актуализация классификаторов видов экономической деятельности (чтобы включить в их число оборот криптовалюты), а также проработка вопроса о том, применим ли к площадкам по обороту криптовалют 236-ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний. Он, в частности, предусматривает их "приземление" в России, то есть обязанность открыть в России филиал или создать юрлицо, пишет издание.

В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Вошедшие в документ предложения поддержали все ведомства, кроме ЦБ, уточнил источник РБК.

Позиция ЦБ

Банк России ознакомился с проектом "дорожной карты" и направил правительству предложения по ее доработке, уточнил РБК представитель регулятора. Как пишет издание, ЦБ считает необходимым подготовить закон, устанавливающий запрет на выпуск и обращение частной цифровой валюты в России, а также определяющий ответственность за нарушение запрета.