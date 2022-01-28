Илон Маск раскритиковал Байдена за его слова об электромобилях

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск в четверг подверг критике президента США Джо Байдена за его комментарий по переходу страны на электромобили.

В сообщении на своем официальном аккаунте в Twitter глава Белого дома упомянул вклад автогигантов General Motors и Ford в производство электромобилей, при этом основанную Маском Tesla, которая является одним из крупнейших производителей транспортных средств на электротяге, обошел стороной.

"Байден держит американское общество за дураков", - написал Маск в Twitter в ответ на комментарий одного из пользователей с прикрепленным постом президента.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.