FT: Британия и ЕС готовят меры против газовой сферы РФ на случай эскалации на Украине

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз совместно разрабатывают крупный блок санкций в отношении России на случай ее якобы возможного вторжения на Украину. Как сообщила в пятницу газета Financial Times, мишенями новых рестрикций западных стран могут стать будущие проекты в российской газовой отрасли.

Отмечается, что Лондон и Брюссель, обсуждающие при участии США очередные антироссийские меры, готовы ввести ограничения на передачу технологий компаниям из РФ, занятым в сфере добычи голубого топлива. Кроме того, санкции могут быть распространены на будущие проекты с участием британских и европейских корпораций, которые в настоящее время активно сотрудничают с российскими партнерами в рамках совместных предприятий по разработке газовых месторождений.

Издание предполагает, что подобные рестрикции существенно отразятся на деятельности в РФ иностранных нефтегазовых компаний, в том числе французской Total, британских Shell и BP, которые направляют значительный объем инвестиций в российскую газовую отрасль. По мнению авторов публикации, координация усилий Лондона и Брюсселя в области санкций является сигналом о том, что обе стороны готовы "взаимодействовать по вопросам внешней политики и безопасности", несмотря на выход королевства из состава ЕС.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.