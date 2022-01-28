Затраты россиян на покупки в аптеках с 1 по 25 января выросли на 7%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расходы россиян в аптеках за 25 дней января 2022 года увеличились почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в проведенном банком "Хоум кредит" исследовании (результаты есть в распоряжении ТАСС).

"Банк "Хоум кредит" проанализировал транзакции в аптеках по всем видам банковских карт за период с 1 по 25 января 2022 года. Объем транзакций, совершенных в аптеках, почти на 7% превысил прошлогодние траты, совершенные за 25 дней января 2021 года", - отмечается в документе.

Аналитик банка Станислав Дужинский указал две главные причины увеличения покупок в аптеках: рост заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" и цен на медикаменты.

"Среди причин роста транзакций в аптечных сетях можно выделить два основных фактора. Первый - всплеск заболеваемости, связанный с распространением омикрон-штамма коронавируса. Второй - рост цен на лекарственные средства на фоне общего повышения инфляции, снижения стоимости национальной валюты и соответственно роста закупочных цен импортных медикаментов и/или товаров для их производства внутри России. По данным Росстата, прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) на медикаменты в 2021 году составил 4,6%, но нужно понимать, что в расчет ИПЦ не включаются дорогостоящие импортные препараты, цены на которые намного более чувствительны к колебаниям валютного рынка", - сказал аналитик.

Согласно данным исследования, чаще всего покупки в аптеках совершаются при помощи дебетовых карт (64,1%). Однако также используются кредитные карты (18,1%) и карты рассрочки (17,8%). Значительно чаще покупки в аптеках совершают женщины (60%) по сравнению с мужчинами (40%).

Средняя сумма покупки в аптеке в январе этого года, по данным банка "Хоум кредит", составляет 644 рубля. Самая высокая средняя сумма покупок в аптеках отмечалась в Республике Тыва (1223 рубля), Магаданской области (1075 рублей), Ненецком автономном округе (1039 рублей). Самая низкая средняя сумма наблюдалась в Республике Алтай (440 рублей), Костромской области (492 рубля), Республике Калмыкия (512 рублей).

О штамме коронавируса "омикрон"

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, "омикрон" обнаружен уже в 74 регионах России.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об утрате штаммом "дельта" господства в стране: доля этого варианта среди выявляемых случаев снизилась до 47,9%, тогда как на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы приходится 52,1%.