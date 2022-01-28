Власти США предварительно решили ввести пошлины на удобрения из России

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американская компания CF Industries, специализирующаяся на производстве удобрений, сообщила в четверг, что Министерство торговли США в предварительном порядке приняло решение о необходимости введения пошлин на поставки карбамидо-аммиачной смеси из России. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

Ее представители отметили, что приветствуют "предварительное положительное решение Министерства торговли США, принятое в ходе антидемпингового расследования относительно импорта карбамидо-аммиачной смеси из России и Тринидада и Тобаго". Как указывается в заявлении, ведомство ранее также "в предварительном порядке" решило, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси в России и Тринидаде и Тобаго получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии.

В компании утверждают, что упомянутые экспортеры прибегали к "нечестным методам в торговле", а это якобы наносило ущерб американским производителям.

В Министерстве торговли США пока не ответили на просьбу ТАСС разъяснить, соответствуют ли действительности утверждения CF Industries о намерении ввести пошлины.

Указанное антидемпинговое расследование было начато в июне 2021 года в отношении продукции из России, а также из Тринидада и Тобаго. В процессе разбирательства власти США допустили, что данный экспорт наносит ущерб национальной экономике.

Расследование было инициировано в связи с обращением американских производителей удобрений.