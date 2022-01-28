Экспорт рыбы из Приморского края в 2021 году упал на 8,3% на фоне запрета импорта в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Экспорт рыбопродукции из Приморского края в 2021 году упал на 8,3% из-за введенных КНР ограничений на импорт рыбы. Как сообщает в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю, по итогам 2021 года общий объем проданной за рубеж рыбы составил 1,4 млн тонн.

"В 2021 году оформлены на экспорт 27 044 партии рыбы и морепродуктов общим весом 1 430 312 т. По итогам за прошедший год больше всего рыбопродукции экспортировано в Республику Корея, в эту страну поставлено 984,8 тыс. т рыбы и морепродуктов. В КНР экспортировано 306,1 тыс. т рыбы и морепродуктов, в Японию - 64,6 тыс. т рыбопродукции", - говорится в сообщении.

По данным за 2020 год, из Приморья вывезли 17 865 экспортных партий рыбы и морепродуктов общим весом 1,56 млн т. При этом экспорт рыбы в Республику Корея растет уже третий год: в 2019 он составил 181,4 тыс. тонн, в 2020 - 569,1 тыс. тонн, а в 2021 году - 984,8 тыс. тонн. Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления, несмотря на рост экспорта в Республику Корея, общие цифры снизились из-за ограничений в КНР.

Ранее в Китай направлялось около 70% общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября 2020 года Россельхознадзор получил от китайских партнеров несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружили следы коронавирусной инфекции. Из-за этого Китай ограничил импорт, в дальнейшем китайская сторона ужесточила карантинные меры, а единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.

Кроме упомянутых стран, в 2021 году рыба и морепродукты из Приморского края поставляли в КНДР, Великобританию, Эстонию, Хорватию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Индонезию, США, Канаду и другие страны.