В Приангарье определили планы комплексного развития пяти незастроенных территорий

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области определились с планами по комплексному развитию пяти незастроенных территорий общей площадью более 75 га, где можно возвести 199 тыс. кв. м жилья. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр строительства региона Павел Писарев.

Всего в Иркутской области в перечень перспективных участков, в отношении которых могут быть заключены договоры о комплексном развитии, вошли 33 территории общей площадью 2,5 тыс. га. Там можно построить 5,2 млн кв. м жилья.

"Министерством строительства Иркутской области совместно с муниципальными образованиями приняты решения о комплексном развитии территории в отношении пяти площадок общей площадью 75,46 га. Это площадка в Усолье-Сибирском - 11,04 га, в Нижнеудинске - 12,84 га, в Усть-Куте - 25,75 га, в Шелехове - 2,2 га, в Братске - 23,63 га. Общий градостроительный потенциал - порядка 199 тыс. кв. м нового жилья", - сообщил министр.

В четырех городах уже определили застройщиков, которые будут осваивать незастроенные территории. В Братске торги еще не провели, их планируется объявить после уточнения границ территории.

В частности, в Усть-Куте развивать незастроенную территорию будет ООО "Иркутский завод полимеров". В городе возведут микрорайон для работников предприятия и их семей. По данным Минстроя, проект планируется реализовать до конца 2027 года. Предприятие ранее объявляло, что в строительство микрорайона вложат порядка 12 млрд рублей.

В Нижнеудинске освоить территорию должны до 2024 года, в остальных трех городах определили срок до 2031 года.

О механизме

В 2020 году в России приняли закон о комплексном развитии территорий с целью ускорения расселения ветхого и аварийного жилья. Иркутская область в июле 2021 года объявила о запуске механизма комплексного развития территорий, став одним из пилотных регионов страны по его реализации. Приангарье заключило соответствующее соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

В регионе сейчас подлежит расселению 278,73 тыс. кв. м жилья, признанного ветхим и аварийным до 1 января 2017 года.