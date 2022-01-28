Сингапурский банк DBS объявил о покупке розничного бизнеса Citigroup на Тайване

СИНГАПУР, 28 января. /ТАСС/. Cингапурский банк DBS объявил о приобретении розничного бизнеса американской компании Citigroup на Тайване. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении крупнейшего в Юго-Восточной Азии финансового учреждения.

"Банк выплатит наличными за чистые активы розничного бизнеса, а также премии в размере 956 млн сингапурских долларов ($706,5 млн)", - отмечается в заявлении. По состоянию на конец сентября прошлого года доходная база Citi Taiwan составила 20,3 млрд сингапурских долларов ($15 млрд), объем депозитов физических лиц - 15,1 млрд сингапурских долларов ($11,1 млрд). Кроме того, сингапурский банк обязуется трудоустроить 3,5 тыс. сотрудников Citi Taiwan, занятых в розничном бизнесе.

"Данная сделка расширит присутствие и ускорит рост DBS на Тайване, превратив его в крупнейший по активам иностранный банк на острове", - указывается в заявлении.

Ранее другой сингапурский банк UOB прибрел розничный бизнес Citigroup во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде. Сумма сделки оценивается в $3 млрд.