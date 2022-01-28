Инвестиции Хайнаня за рубежом в 2021 году выросли до $2,79 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 28 января. /ТАСС/. Объем прямых инвестиций южнокитайской провинции Хайнань за рубежом в 2021 году составил $2,79 млрд, увеличившись в 7,7 раз, даже несмотря на крайне негативное воздействие пандемии на мировую экономику. Об этом сообщил местный комитет по делам развития и реформ.

По данным ведомства, за указанный период в других странах и регионах появилось 135 новых инвестпроектов с участием хайнаньского капитала. Это примерно в 3,8 раз больше, чем в 2020 году.

Как уточнил комитет, по мере увеличения потока инвестиций Хайнаня за рубежом усиливается и диверсификация распределения капитала по отраслям. Наиболее активно компании провинции вкладывают средства в обрабатывающую промышленность, в оптовую и розничную торговлю, в транспорт и логистику, в сферу почтовых услуг, в ресторанный и гостиничный бизнес, в телекоммуникационные технологии.

Согласно опубликованной статистике, капиталовложения Хайнаня в зарубежные индустриальные и торговые проекты в 2021 году увеличились на 60% и 20% соответственно. Инвестиции в развитие потребительского сектора - магазинов беспошлинной торговли и площадок электронной коммерции - выросли на 1 253%, составив $582 млн. Количество зарегистрированных программ сотрудничества в соответствующей сфере достигло 43, что в 8,6 раз превышает показатель предшествующего года.

В 2021 году Хайнань инвестировал в экономику более чем 30 стран и регионов, среди них главными направлениями стали Гонконг, Сингапур, Каймановы острова, Индонезия и Вьетнам. Капиталовложения самой южной провинции КНР в проекты инициативы "Один пояс - один путь" за тот же период превысили 1,28 млрд долларов. Это более чем 45% от суммарного показателя зарубежного финансирования за 12 месяцев.

Ожидается, что в связи со вступлением в силу соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве инвестиции Хайнаня в других странах продолжат динамично расти.