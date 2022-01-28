"Известия": законопроект о регулировании цифровых активов могут внести в Думу весной

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Законопроект о регулировании цифровых активов, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, предусматривает, что для совершения операций с криптовалютами на сумму более 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тестирование по аналогии с проверкой неквалифицированных инвесторов. Об этом рассказал газете " Известия " один из авторов документа, депутат от ЛДПР, первый зампредседателя комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Отмечается, что в законопроекте предлагается сделать обязательным тестирование только для совершения транзакций с цифровой валютой, но не с другими криптоактивами, например токенами. Как именно будет выглядеть такое тестирование и кто непосредственно станет его проводить Луговой не пояснил газете, отметив, что такие детали в законопроекте не прописаны. Кроме этого, законопроект также урегулирует вопросы майнинга. Тариф на электроэнергию для майнеров "должен быть как для юридических лиц", считает Луговой, по словам которого "гаражный" майнинг с использованием тарифа для населения необходимо пресечь.

Законодательно планируется определить четкий круг субъектов, имеющих право совершать операции с криптовалютой: к ним будут отнесены уполномоченные банки, криптообменники и криптобиржи. При этом банки должны будут получить отдельную лицензию на такие операции, а иностранным криптобиржам потребуется "специальным образом" регистрироваться на территории РФ, отметил Луговой. Предполагается, что выдавать лицензию на совершение операций с криптоактивами будет ЦБ, хотя "насчет регулятора есть дискуссии", добавил парламентарий, отметив, что главным требованием для всех участников рынка станет проверка криптоактивов на причастность к криминальных схемам, включая финансирование терроризма и отмывание денег.

По словам Лугового, законопроект будет дорабатываться с участием всех членов профильной рабочей группы Госдумы, в которую, помимо, парламентариев, входят представители ведомств, ЦБ и силовых структур, в том числе спецслужб.

11 ноября председатель Госдумы Вячеслав поручил создать рабочую группу, которая займется вопросами правового регулирования биткойна и криптовалют. Тему в своем выступлении поднял Андрей Луговой. По его мнению, после принятия в 2020 году закона о цифровых финансовых активах Россия в вопросах регулирования криптовалюты полтора года стоит на месте. Депутат заявил, что нужно определиться с налогообложением майнинга биткойна, в первую очередь физлицами, которые используют для этого субсидируемую государством дешевую электроэнергию, а также указал на отсутствие правового регулирования, из-за которого правоохранительные органы вообще попадают в тупик. Он сообщил, что в ближайшее время внесет в Госдуму с другими соавторами законопроект на эту тему.