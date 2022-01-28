Объем инвестиций по соглашениям ТОР и СПВ на Сахалине составил 78 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Объем инвестиций по соглашениям территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на Сахалине достиг 78 млрд рублей. Сахалинская область входит в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в пятницу вице-премьер правительства России - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время совещания о реализации инвестпроектов на территории островного региона.

"В целом на Сахалине активно используются все преференциальные формы. Работают три территории опережающего развития. Реализуется режим свободного порта Владивосток. Объем инвестиций по соглашениям - 78 млрд рублей, 24 проекта введено в эксплуатацию, создано 3,7 тыс. рабочих мест", - рассказал Трутнев.

Вице-премьер напомнил, что экономическое развитие является "фундаментом, на котором строится развитие любой территории". Создание комфортных условий для жизни людей, развитие строительства, медицины, образования невозможно без реализации инвестиционных проектов, считает он. По словам Трутнева, сейчас Сахалин занимает третье место в ДФО по общему объему привлекаемых инвестиций: за девять месяцев 2021 года в регион вложили 143 млрд рублей.