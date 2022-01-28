"Известия": Минфин планирует ввести штрафы за искажение информации о товарах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минфин РФ планирует ввести административную ответственность в виде штрафов за недостоверную или неполную информацию, а также искажение реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия".

В Минфине газете уточнили, что штрафы грозят за "непредставление, а также искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, непредставление документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в представляемых документах". Также административная ответственность может грозить операторам электронного документооборота за непредставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости.

Отмечается, что в основном это будет касаться бытовой техники. Размер штрафов за отсутствие документации или искажение информации в ней в министерстве газете не уточнили. Согласно редакции законопроекта, которая имеется в распоряжении "Известий", он может составить от 1 тыс. рублей за каждый документ. Законопроект планируют внести в Госдуму в июле 2022 года.

Мнения о законопроекте

Зампред фракции "Справедливая Россия - За правду", глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг сказал изданию, что прежде всего необходимо понять соразмерность предлагаемых штрафов правонарушениям, а также их целесообразность. Член КПРФ Николай Арефьев указал, что марки и наклейки о качестве товара не будут работать. В ЛДПР, "Единой России" и "Новых людях" сообщили газете, что изучат законопроект после того, как он будет внесен в Госдуму.

Отмечается, что центр развития перспективных технологий, оператор цифровой системы маркировки и прослеживания "Честный знак" поддерживает законопроект. Введение ответственности за нарушение правил в подобных системах контроля оказывает давление на нелегальный бизнес и улучшает конкурентные условия для добросовестных поставщиков. Замгендиректора "Честного знака" Риваз Юсупов сообщил газете, что меры административной и уголовной ответственности в единой национальной системе цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак" (включает более 15 категорий товаров) работают с прошлого года. Он отметил рост эффективности борьбы с нелегальными и некачественными товарами.

По данным газеты, эти системы схожи по своим целям, но в части реализации они имеют отличия. Система маркировки базируется на физических метках, а система прослеживаемости - на документарной идентификации товаров, первая рассматривает каждый товар в частности, вторая - товарные партии. Юсупов отметил, что маркировка особенно важна в социально чувствительных категориях товаров - лекарствах, пищевой продукции. Количество контрафакта в категории онкопрепаратов с начала их маркировки снизилось в 10 раз, рассказал эксперт газете.

Президент "Опоры России" Александр Калинин заявил "Известиям", что законопроект может увеличить давление на предпринимательское сообщество.