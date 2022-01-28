Каждая пятая компания отказывает кандидатам с избыточной квалификацией

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кандидаты с избыточной квалификацией получают отказ от каждой пятой компании. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob проведенном 24-26 января 2022 года среди представителей 1 000 компаний и 1 600 экономически активных россиян, имеющих опыт трудоустройства.

"Каждая пятая компания (22%) отказывает всем overqualified-кандидатам. И за 11 лет ситуация не изменилась, несмотря на то, что в большом числе отраслей отмечается нехватка рабочей силы", - говорится в результатах исследования.

Опрос также показал, что практически 3 из 10 сталкивались с отказом по причине того, что "переросли" позицию, на которую претендуют. Отказ по причине избыточной квалификации получали даже достаточно молодые соискатели (11% среди опрошенных до 34 лет): судя по их рассказам, к overqualified могут причислить и вчерашних выпускников вузов, которые претендуют на позиции, где достаточно "корочки" о среднем профессиональном образовании.

Чем больше у россиян жизненного и профессионального опыта, тем больше среди них тех, кто получал отказы в трудоустройстве по причине избыточной квалификации (36% среди граждан от 45 лет). Число overqualified-отказников растет и с увеличением уровня доходов: 15% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц, и 38% среди граждан с доходами от 80 тыс. рублей.