На курортах Кубани не ожидают резкого повышения цен на отдых

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края, являющегося одним из основных туристических регионов России, не планируют резко увеличивать цены на отдых летом 2022 года ввиду заинтересованности в сохранении высокого спроса, подорожание возможно в пределах инфляции и компенсации дополнительных затрат отельеров в условиях пандемии, при этом сочетание цены и качества будет составлять конкуренцию зарубежным курортам. Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ассоциации туроператоров России ранее сообщала, что стоимость летнего размещения в отелях на российских курортах выросла на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном.

"Считаю, что с учетом затрат на безопасность и качество оказываемых услуг, а также текущей инфляции, этот рост имеет под собой объективные основания. Предприятия отрасли стараются не допускать его резкого увеличения, поскольку заинтересованы в сохранении спроса на свои услуги. Но даже и при удорожании на 10-15% стоимости летнего размещения, курорты Краснодарского края по критерию "цена и качество" продолжают выгодно отличаться от большинства отечественных и зарубежных конкурентов", - сказал Бурлачко.

Касаемо факторов, из которых складывается текущий рост цен на отдых, собеседник агентства пояснил, что, например, дополнительные затраты отельеров в период пандемии необходимы для реализации антиковидных мероприятий и обеспечения безопасности гостей во время отдыха в Краснодарском крае. "Расходы на приобретение дезинфицирующих средств и иных материалов, проведение профилактических мероприятий также сказываются на стоимости предлагаемых ими услуг. Мы должны иметь возможность предложить нашим гостям наилучший продукт, услуги самого высокого качества. Разумеется, наращивание качества влияет на итоговую цену", - сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края.

В части качества сервиса на курортах Краснодарского края, он обратил внимание на то, что Кубань еще с 2014 года ведет работу по классификации средств размещений гостей, которая в России независимо от номерного фонда стала обязательной с 2022 года. По его словам, на Кубани за несколько лет увеличилось в четыре раза только количество отелей, соответствующих стандартам "все включено" и "ультра все включено", которые по данным туроператоров запрашивают более 60% всех отдыхающих.

Бурлачко отметил, что комфорт отдыха в регионе контролируется на уровне властей, так в крае законодательно урегулировали процесс застройки в прибрежной полосе, приняли нормативно-правовые акты о субсидировании авиа- и морских перевозок отдыхающих, а взимание курортного сбора позволяет более интенсивно вести процесс благоустройства курортных территорий, создавать современный облик зонам побережья и предгорным здравницам.

О туризме на Кубани

По состоянию на конец января глубина бронирования курортов Краснодарского края достигает восьми месяцев, отели и гостиницы региона уже забронированы более чем на 25% в летние месяцы. Летом на курортах Краснодарского края услуги по размещению туристам будут оказывать около 4,2 тыс. классифицированных гостиниц и отелей общей вместимостью более 165 тыс. номеров. Курорты Краснодарского края в 2022 году планируют принять не менее 17 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе продолжает действовать запрет на заселение в отели и гостиницы невакцинированных или не переболевших коронавирусом постояльцев.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Краснодарского края по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: Кубань посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.