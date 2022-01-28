В России число вакансий с полисом ДМС с начала пандемии выросло вдвое

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Во время пандемии в России почти вдвое выросло число вакансий с опцией оплачиваемого работодателем полиса добровольного медицинского страхования. Об этом сообщается в исследовании сервиса "Зарплата.ру", проведенного с 17 по 22 января среди 1 955 жителей страны.

"Заметное увеличение числа вакансий с полисами ДМС в общем объеме предложений на сервисе "Зарплата.ру" за последние два года - прямое следствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране из-за коронавируса. В сравнении с допандемийным 2019 годом прирост предложений с ДМС за 2020 - 2021 годы составил 96%", - говорится в результатах исследования.

Согласие устроиться в компанию без ДМС в соцпакете отметили 22% респондентов, 8% категорически отказываются. Ещё 58% опрошенных сообщили, что их решение зависит от размера предложенной зарплаты, а 12% указали, что уже работают в организации с ДМС.

При трудоустройстве ДМС в большей степени интересует респондентов 35-44 лет. Около 15% опрошенных этой возрастной группы не согласны работать в компании без медстраховки ни при каких условиях. Каждый месяц медицинским полисом пользуются 7% респондентов, 8% вспоминают о привилегии в конце года, когда понимают, что не воспользовались страховкой. В обязательном порядке прибегают к обслуживанию по ДМС, когда заболевают, 48% опрошенных.

Важность для российских работников включения в страховку услуг телемедицины и дорогостоящих обследований - МРТ, КТ, МСКТ - закономерно растет с возрастом самих сотрудников.