Минсельхоз допустил повышение цен на напитки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Производители напитков испытывают давление из-за роста издержек, возможны отдельные случаи пересмотра цен на эту продукцию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Таким образом, возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Минсельхозе, высокие темпы роста цен на продовольственные товары - это мировой тренд на протяжении двух последних лет. "В России благодаря принятым правительством стабилизирующим мерам данная тенденция носит значительно менее выраженный характер", - считают в министерстве.

По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года производство безалкогольных напитков в России выросло на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, отмечает Минсельхоз, этот сегмент является одним из наиболее активно развивающихся в пищевой и перерабатывающей промышленности России.

В министерстве добавили, что на российском рынке сформирован широкий ассортимент безалкогольных напитков как зарубежного, так и отечественного производства и в разных ценовых категориях

28 января газета "Известия" написала о том, что несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале. Coca-Сola, PepsiCo и "Сады Придонья" готовы поднять ценник на 7-8%, "Шишкин лес" и "Якобс" - на 20-25%.