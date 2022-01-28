Wildberries почти удвоил оборот в 2021 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Оборот онлайн-ретейлера Wildberries в 2021 году вырос на 93% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 844 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Оборот GMV (чистый оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов) в 2021 году вырос на 93%, до 844 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что в четвертом квартале 2021 года продажи на Wildberries обновили исторический максимум, достигнутый в третьем квартале 2021 года, и составили 304,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года. По прогнозам Wildberries, прибыль по итогам 2021 года составит около 18 млрд рублей (до налогообложения), которая будет инвестирована в дальнейшее развитие компании: строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса, расширение ассортимента.

Число заказов на Wildberries в 2021 году выросло в 2,5 раза по сравнению с показателем за 2020 год и достигло 808,6 млн, пик числа заказов пришелся на декабрь - около 3,5 млн ежедневно.

Как сообщили в компании, покупатели приобрели через Wildberries свыше 1 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2020 году. Наибольшие объемы продаж отмечены в категории одежда, обувь и аксессуар - 336,5 млрд рублей (рост на 55%), а самые высокие темпы роста продаж показали ювелирная бижутерия (рост более чем в четыре раза) и строительные материалы (рост в 3,8 раза). За 2021 год аудитория покупателей Wildberries достигла 113 млн пользователей.

В 2021 году Wildberries построил 350 тыс. кв. м новых складских площадей, их совокупная площадь превысила 720 тыс. кв. м. В компании также сообщили о том, что в 2021 году на онлайн-площадку пришли свыше 410 тыс. новых предпринимателей - больше, чем за всю 17-летнюю историю компании. На начало 2022 года на Wildberries зарегистрировано свыше 500 тыс. предпринимателей и компаний, свыше 80% - из сектора малого бизнеса и самозанятые.

Освоение рынков

В 2021 году Wildberries вышел на рынки 11 новых стран - США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдавии, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии. География работы онлайн-ретейлера охватывает уже 19 стран.

Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания основана в 2004 году.