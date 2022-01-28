"Кавказ.РФ": Каспийский туркластер может привлечь в Дагестан более 200 тыс. туристов в год

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Развитие Каспийского туристического кластера является одним из приоритетных инвестпроектов в Республике Дагестан и может привлечь в регион более 200 тыс. туристов ежегодно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ" по итогам визита представителей компании в субъект.

"Самый масштабный приоритетный проект - это Каспийский туристический кластер. Он включает в себя создание рекреационной инфраструктуры на морском побережье. Морской курорт в Дагестане поможет привлечь дополнительно более 200 тыс. туристов в год", - говорится в сообщении.

Гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев посетил строящийся индустриальный парк "Уйташ" в Каспийске, завод стекловолокна в Махачкале и провел встречи с главой республики Сергеем Меликовым, а также профильными руководителями и потенциальными инвесторами. В рамках рабочей поездки были определены участки побережья для дальнейшего оформления их в инвестпроекты.

Все проекты, которые обсуждались на встречах, вошли в перечень приоритетных. Они были разработаны по инициативе Минэкономразвития РФ и представлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ноябре минувшего года во время стратегической сессии с регионами СКФО. В список вошел не только Каспийский туристический кластер, но и плодоовощной кластер в южном Дагестане, а также стекольный промышленный кластер.

По словам Тимижева, Дагестан очень перспективен для инвестиций, но необходимо провести подготовительную работу. "В том числе решить инфраструктурные и земельные вызовы. Речь прежде всего о трех направлениях, где государство в лице Минэкономразвития и "Кавказ.РФ" может активно участвовать. Это туризм, АПК и промышленность", - цитирует пресс-служба гендиректора. Представители компании также посетили площадку строящегося индустриального парка "Уйташ" в Каспийске. Именно сюда планируется перевести из Махачкалы существующее производство - старый завод стекловолокна.

"Помимо экономики, здесь важен и экологический аспект: вывод из города старого предприятия и создание нового завода стекловолокна и стеклотканей в границах индустриального парка. В этом и состоит современный подход к организации промышленного сектора - сокращение издержек за счет концентрации и локализации производств. Надеюсь, в парке "Уйташ" в ближайшем будущем появятся и проекты, профинансированные "Кавказ.РФ", - сказал Тимижев.

О побережье

Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов республики. Протяженность береговой линии Каспийского моря в Дагестане превышает 500 км.