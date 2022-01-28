В России количество бронирований отелей выросло на 40% после старта программы кешбэка

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число бронирований российских отелей увеличилось на 40% в первую неделю действия нового этапа программы туристического кешбэка по сравнению с неделей ранее. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс.Путешествия", которые есть в распоряжении ТАСС.

"По итогам первой недели число бронирований выросло на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Доля бронирований с кешбэком достигла 20%. Похожая картина была и в марте прошлого года, когда стартовал третий этап программы", - говорится в исследовании.

В первый день акции - 18 января - количество поисков отелей на сервисе увеличилось на 70% по сравнению с предыдущей неделей. В последующие дни наблюдался рост спроса на уровне 30-35%. Чаще всего россияне бронировали отели по акции в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области, Крыму, Татарстане, Нижегородской, Костромской и Иркутской областях, а также в Башкортостане, отмечают аналитики.

Параметры бронирований

По данным сервиса, наиболее высокая стоимость бронирований по программе кешбэка зафиксирована в Крыму и Краснодарском крае - в среднем 37,5 тыс. рублей и 31 тыс. рублей соответственно, наиболее низкая - в Иркутской области (9,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (11,3 тыс. рублей) и Башкортостане (11,7 тыс. рублей). Средний чек за бронирование отеля в среднем по России составил 20 тыс. рублей, средняя продолжительность проживания - три-четыре ночи.

"Интересно, что среди путешественников стало заметно больше семей с детьми: в рамках программы на них приходится на 30% больше бронирований, чем вне акции", - отмечается в исследовании.

В среднем участники программы бронируют отель за четыре недели до поездки, хотя весной прошлого года делали это раньше - за пять недель. Вероятно, на глубину бронирований влияют время года и эпидемиологическая обстановка, предположили аналитики.