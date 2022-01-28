Около 30 млн рублей инвестиций привлекли выпускники акселератора проекта "Бизнес-уик-энд"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выпускники первого отраслевого акселератора в рамках проекта "Бизнес-уик-энд" в Москве смогли привлечь около 30 млн рублей инвестиций. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Во время акселератора предприниматели дорабатывали и улучшали показатели своих проектов, чтобы презентовать их инвесторам. Обучение прошли более 350 команд, которые насчитывали почти 850 участников. Они смогли заметно увеличить доходность и привлечь около 30 млн рублей инвестиций", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отраслевой акселератор "Бизнес-уик-энда" рассчитан на москвичей в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи. Развивать проекты и готовиться к презентации для инвесторов участникам помогали эксперты и успешные предприниматели, в том числе имеющие опыт международных продаж.

"На старте каждый из участников получил детальный аудит проекта и дорожную карту по его развитию. После длительной и интенсивной работы вместе с менторами и наставниками, предприниматели презентовали свои проекты экспертам и инвесторам. Четыре команды получили призы от организаторов", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Уточняется, что это, в частности, проект Глеба Краснова, представляющий собой онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта. Он создан для назначения и дозирования детского питания и медикаментов в зависимости от симптомов пациента. Награду получил проект еще одного участника - Дениса Спасибо. Его разработка помогает открыть свой интернет-магазин в мессенджере. Марина Газизова создала маркетплейс для мастеров в сфере бьюти-индустрии, благодаря которому можно арендовать рабочие места в салонах красоты. Сергея Новикова отметили за проект в области дополненной реальности для визуализации товаров.

В качестве призов участникам вручили сертификаты на обучение, приобретение коммерческих продуктов для развития своих проектов и организации бизнес-процессов.