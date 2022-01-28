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Кабмин Армении надеется, что в ЕАЭС будет единый подход к цене по транспортировке газа

ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Правительство Армении надеется, что среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформируется единый подход по вопросу ценообразования по транспортировке газа. Об этом в пятницу на брифинге заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

"По вопросу цены на газ в ЕАЭС, то решение по вопросу формирования единого рынка начинает действовать в ЕАЭС в 2024 году. Здесь есть два очень важных компонента: первое - себестоимость газа, второе - вопрос транспорта, который является предметом сложных дискуссий. Надеемся, что по второму вопросу в ЕАЭС сформируется единый подход", - отметил он.

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