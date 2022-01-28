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ЦБ видит большие риски для экономики от институционализации майнинга в России

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ЦБ РФ видит большие риски для экономики и граждан от институционализации майнинга в России, сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

"Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан", - отмечают в ЦБ.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность разрешения создания майнинговых ферм в регионах, в которых производится избыточный объем электроэнергии.

Теги
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