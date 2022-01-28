Титов предложил ввести систему контроля за "выращиванием" крупными компаниями поставщиков

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести дополнительные условия в механизм "выращивания" крупнейшими компаниями с госучастием поставщиков, в частности, выстроить адекватную систему контроля. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в пятницу ТАСС.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, который позволяет крупнейшим компаниям с госучастием создавать программы развития для "выращивания" под себя потенциальных поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Требуются, на наш взгляд, и дополнительные условия. Поставщики госкомпаний, формально относящиеся к МСП, зачастую во многом являются проводниками крупного и иностранного бизнеса. Поэтому должны выполняться три условия. Первое - поставщик должен иметь локализованный процесс производства. Второе - он должен работать в промышленном секторе или в сфере интеллектуальной собственности/hi-tech (с остальным у нас и так нормально, выращивать рестораны для банкетов не надо). Третье - за всем этим должен быть адекватный контроль, а госкомпании должны отчитываться за то, как они вырастили поставщика", - сказал Титов, комментируя законопроект.

По его мнению, тогда система может заработать, и "реальные производственные МСП начнут вносить заметный вклад в эти, фактически государственные, закупки".

Титов назвал идею "выращивания" поставщиков "в целом здравой". "Госкомпании имеют главное - капитал для инвестиций, причем достаточно дешевый. Кроме того, они знают номенклатуру продукции, которая нужна. Значит, есть шанс вырастить отечественного поставщика", - добавил собеседник агентства.