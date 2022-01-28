Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 1,26% и находился на уровне 1 417,25 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи вырос до 3 526,81 пункта (+2,05%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,77%, до 3 482,39 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,53%, до $88,64 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,69% и торгуется на уровне $87,21 за баррель.