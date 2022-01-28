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Белоруссия повышает тарифы на прокачку нефти по своей территории с 1 февраля

В частности, тариф на маршрутном направлении Унеча (Высокое) - Адамова Застава будет составлять 418,30 российского рубля за тонну нетто

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии повысит с 1 февраля тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики. Соответствующее постановление ведомства опубликовано в пятницу

В частности, тариф на маршрутном направлении Унеча (Высокое) - Адамова Застава будет составлять 418,30 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС), а на маршрутном направлении Унеча (Высокое) - Броды - 179,65 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС).

Тарифы, которые действовали с 1 февраля 2021 года, составляли 389,48 российского рубля и 167,28 российского рубля соответственно.

Также установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам при осуществлении расчетов в национальной валюте и при расчете в евро. Комментарий МАРТ пока не опубликован.

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