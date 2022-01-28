"Газпром" поставил в Турцию по "Голубому потоку" в 2021 году рекордный объем газа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Газпром" поставил в Турцию по газопроводу "Голубой поток" в 2021 году рекордный объем газа - 15,98 млрд куб. м. Это максимальный показатель с начала эксплуатации трубопровода, говорится в сообщении "Газпром экспорта".

"По итогам 2021 года установлен исторический рекорд поставок по газопроводу "Голубой поток" из России в Турцию. В минувшем году по "Голубому потоку" поставлено 15,98 млрд куб. м газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году", - сказано в сообщении.

Рост поставок совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции, отмечает "Газпром экспорт". По предварительным оценкам, в 2021 году оно составило около 61 млрд куб. м.

"Голубой поток" стал для "Газпрома" первым морским газопроводом, напрямую соединившим нас с крупным экспортным рынком. Спустя почти два десятилетия мы видим, что такой подход полностью оправдал себя. Рекордная загрузка "Голубого потока" вселяет в нас оптимизм и красноречиво доказывает эффективность прямых поставок по морским газовым магистралям", - сказала заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, слова которой приводятся в сообщении.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность - 1213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.