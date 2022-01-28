В Москве за год возместили ущерб от экономических преступлений на более 300 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве в прошлом году возместили ущерб от преступлений экономической направленности на сумму более 300 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России по итогам коллегии столичного главка полиции по результатам служебной деятельности за 2021 год.

"В прошлом году правоохранительными органами столицы раскрыто 4 899 преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Выявлено более 11 тыс. преступлений экономической направленности. Сумма возмещенного ущерба составила 301 млрд рублей", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков раскрыто более 4 тыс. наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 910 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. "За прошедший год на дорогах столицы зарегистрировано более 8,4 тыс. ДТП", - добавили в главке.