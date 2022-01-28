В МВФ отметили, что успешная вакцинация в Китае содействовала восстановлению экономики

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Экономика Китая восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией нового коронавируса, этому способствовало успешное проведение кампании по вакцинации населения. Такая оценка приводится в распространенном в четверг докладе Международного валютного фонда (МВФ) об экономической ситуации в стране.

Как отмечается в документе, "экономическое восстановление Китая идет полным ходом". Вместе с тем, по мнению представителей фонда, в процессе экономического восстановления "не хватает сбалансированности, темпы снизились".

"Замедление объясняется быстрым прекращением поддержки властей, медленным восстановлением потребления на фоне повторных вспышек COVID-19, несмотря на успешную кампанию по вакцинации, а также снижением уровня инвестиций в недвижимость в свете проведения политики, нацеленной на сокращение задолженности в данном секторе", - отмечают в МВФ. В фонде полагают, что в китайской экономике, "как ожидается, в 2022 году будет сохраняться значительная вялость".

В докладе говорится, что "значительное ужесточение политики макроэкономической поддержки способствовало снижению темпов роста". Как считают в МВФ, это "стало отражением того, что внимание политиков сместилось с поддержки восстановления на сокращение долговой нагрузки".

Члены Исполнительного совета МВФ заострили внимание на том, что "восстановление Китая от связанных с COVID-19 шоков идет полным ходом благодаря быстрым и решительным действиям властей, в том числе обеспечившим высокие темпы вакцинации". Вместе с тем, по их словам, "восстановление замедлилось, остается несбалансированным и подвержено угрозам". Члены Исполнительного совета призвали власти КНР "к продолжению политики по поддержке экономики, ее балансировке и к прогрессу в реализации ключевых структурных реформ с целью перехода к "высококачественному" росту - сбалансированному, инклюзивному и "зеленому".