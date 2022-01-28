Глава Сахалинской области попросил Трутнева помочь с финансированием строительства дорог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу обратился к вице-премьеру правительства РФ - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой помочь с финансированием строительства дорог в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Глава региона обратился к Юрию Трутневу за поддержкой в предоставлении бюджетных кредитов области на эти цели (строительство дорог - прим. ТАСС)", - рассказали в пресс-службе. Сейчас области не хватает 16 млрд рублей инфраструктурных кредитов.

Как рассказал Лимаренко в ходе совещания с Трутневым в Южно-Сахалинске, в Сахалинской области всего одна треть дорог имеет асфальтное покрытие. По его словам, сейчас основное внимание сосредоточено на дороге по западному побережью Сахалина. Совместно с Росавтодором ее планируется отремонтировать до 2025 года. Кроме того, требуется строительство дорог к новым жилым микрорайонам, которых в регионе становится все больше.