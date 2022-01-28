Газпромбанк вложил 71 млн рублей в создание в России квантовой спутниковой связи

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Газпромбанк вложит около 71 млн рублей в российский стартап QSpace Technologies, разрабатывающий системы квантовой спутниковой связи. Эти средства будут направлены на создание малого спутника, оснащенного системой квантового распределения ключей, сообщила в пятницу пресс-служба QSpace Technologies.

"Привлечение крупного инвестора позволит нам продемонстрировать работоспособность технологии, а использование малых спутников формата CubeSat сделает это за минимально возможные деньги. Такие спутники как раз и используются в основном в качестве технических демонстраторов возможностей систем и оборудования", - заявил руководитель проекта в QSpace Валентин Толстых, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Одна из главных проблем в работе современных систем квантовой связи заключается в том, что свет постепенно угасает при движении через оптоволокно. По этой причине расстояние между узлами квантовых сетей на текущий момент времени составляет несколько сотен километров при использовании наземных систем передачи данных.

Повысить дальность передачи квантовой информации можно, обмениваясь данными не через наземные оптоволоконные кабели, а через спутники связи. В частности, еще в сентябре 2016 года китайские ученые запустили подобный аппарат, орбитальный зонд "Мо-Цзы", и успешно использовали его для проведения первых "межконтинентальных" сессий передачи квантовой информации.

Как отметил Толстых, специалисты QSpace планируют завершить подготовку к проведению аналогичных экспериментов к концу 2024 года. Первым этапом на пути к достижению этой цели станет создание микроспутника формата CubeSat, на борту которого будет установлена система квантового распределения ключей для шифрования данных. В соответствии с текущими планами QSpace, запуск этого спутника запланирован на 2023 год.

"Проект компании QSpace - отличное доказательство того, что участники "Сколково" способны заниматься разработками в передовых областях технологии. Другие космические державы - США, Великобритания, Индия - также заявляют планы о развитии технологий квантового распределения ключа. Здесь у России есть шанс остаться в авангарде технологических разработок", - прокомментировал старший проектный менеджер фонда "Сколково" Иван Косенков, чьи слова приводит пресс-служба QSpace.