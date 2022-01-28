Свыше 90% отправлений в РФ из-за рубежа в 2021 году пришлось на Китай

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 90% посылок получены россиянами из Китая в 2021 году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Больше всего отправлений из-за границы россияне традиционно получали из Китая. На эту страну пришлось порядка 93% импорта в 2021 году. Основной объем "Почта России" доставила в Москву (18%), Санкт-Петербург (6,5%), Краснодар (4%), Ростов-на-Дону (3%) и Екатеринбург (3%)", - говорится в сообщении.

Среди стран, в которые россияне отправляли посылки в 2021 году, в компании назвали США (33%), Германию (8%), Великобританию (6%), Украину (5%) и Казахстан (4%).

При этом чаще всего посылки за границу отравляли москвичи - 26% от всего объема экспорта в 2021 году, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (13%), Московской области (10%), Краснодарского края (4%) и Свердловской области (3%). Наибольший прирост отправлений по сравнению с 2020 годом показали Бурятия (+68%), Чечня (+59%), Калмыкия (+37%), Алтай (+31%) и Тамбовская область (+30%).

Почти половина посылок внутри России (47%) были доставлены в населенные пункты с численностью до 100 тыс. человек, 8,4% пришлись на Москву, 3,7% - на Санкт-Петербург, 1,3% - на Новосибирск. В "Почте России" уточнили, что чаще всего отправляли посылки из Москвы и Московской области (40%). В то же время регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа показали самый большой прирост исходящих отправлений в годовом сравнении - 18% и 15% соответственно.

"Самыми активными отправителями писем стали жители Подольска: на них пришлось 13% всех отправленных заказных писем. Следом идут жители Москвы (6,6%), Санкт-Петербурга (5,5%), Уфы (2,6%) и Нижнего Новгорода (2,3%). Отправляли письма чаще всего в Москву (9%)", - добавили в компании.