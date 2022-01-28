В Узбекистане сообщили о полном восстановлении системы газоснабжения после сбоя

ТАШКЕНТ, 28 января. /ТАСС/. Работа системы газоснабжения Узбекистана после сбоя, вызванного массовым отключением электроэнергии, полностью восстановлена. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго республики.

"Необходимое давление газа в магистральных трубах обеспечено, и работа всей системы газоснабжения восстановлена", - сказал представитель ведомства.

Ранее в Минэнерго сообщали, что из-за отключения электроэнергии приостановлена добыча углеводородного сырья на 64 месторождениях республики.

Во вторник утром на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов, железнодорожного транспорта и коммуникаций во многих городах, в частности в Бишкеке, Ташкенте, Алма-Ате. В Минэнерго Узбекистана и Киргизии сообщали об аварии в электросетях Казахстана. В свою очередь в казахстанской компании по управлению энергосетями "Кегок" пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса, образовавшегося в Киргизии и Узбекистане.