Дата встречи Путина с французским бизнесом будет известна ближе к весне

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Дата встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих компаний Франции, которые входят во Франко-Российскую торгово-промышленную палату (ТПП), будет известна ближе к весне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Франко-Российской ТПП Павел Шинский.

"Мы каждый год запрашиваем встречу, дальше уже администрация президента указывает те сроки, которые совместимы с графиком первого лица. Будет понятно ближе к весне", - сказал он. "Я ориентируюсь на предыдущие встречи, которые проходили, как правило, в апреле месяце", - добавил Шинский.

По его словам, вопросы геополитики, а также возможность введения новых санкций в отношении РФ не планируется обсуждать на встрече с главой государства. "Как только будет дано начало, каждая компания будет готовить свои вопросы. Они очень конкретные, связаны текущим моментом. Что будет к моменту встречи, заранее ничего ответить не могу, потому что вопросы меняются каждую неделю. Мы не говорим о геополитике с президентом, мы обсуждаем то, что в каждой отрасли волнует данную компанию", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что формат встречи и детали пока не определены. "Три раза мы такую встречу проводили живьем. И только в прошлом году она прошла по видеосвязи", - резюмировал Шинский.

Кроме того, в четверг в пресс-службе Восточного комитета германской экономики ТАСС подтвердили проведение традиционной встречи представителей бизнеса ФРГ с президентом России. Встреча пройдет в онлайн формате. Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта. 26 января глава государства провел видеоконференцию с представителями деловых кругов Италии. По ее итогам глава Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани заявил, что итальянские предприниматели видят в России надежного партнера.