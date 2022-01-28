Украинский премьер заявил, что энергосистема страны работает стабильно

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Энергосистема Украины работает стабильно, в стране достаточно энергоресурсов, чтобы пройти отопительный сезон. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, выступая в пятницу в Верховной раде.

"Страшилки, которыми всех пугали с минувшей осени, не сработали. Энергосистема Украины работает стабильно, все потребители обеспечены электроэнергией, веерных отключений в 2021-2022 годах не было и не планируется. В стране достаточно энергоресурсов, чтобы пройти отопительный сезон", - сказал он.

В газохранилищах Украины около 11,5 млрд куб. м газа, сказал украинский премьер.