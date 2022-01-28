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Медведев, комментируя регулирование криптовалют, напомнил об обратных эффектах от запретов

При этом в позиции ЦБ тоже "есть свои резоны", добавил зампред Совбеза России
' ТАСС'

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Попытки что-либо запретить часто приводят к противоположному эффекту, заметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с регулированием криптовалют.

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Такую оценку он представил в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. В ответ на вопрос, поддерживает ли он ограничения на использование криптовалюты в России, политик заметил: "У меня сейчас в этом смысле довольно выгодная позиция: я считаю, что в этом с успехом разберутся представители Центрального банка и правительства Российской Федерации".

"Хотя, скажу прямо, когда что-то пытаются запрещать, очень часто это приводит к противоположному результату", - признался Медведев. Но в позиции Центрального банка, продолжил он, "конечно, [есть] свои резоны тоже всем известные".

В среду президент РФ Владимир Путин призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

21 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Концепция же Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета.

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