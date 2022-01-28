Медведев назвал недопустимыми попытки навязывать странам решения в климатической политике

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Международные решения по климату, в том числе по углеродной нейтральности, должны быть выверенными и понятными всем. Попытки навязать в этом случае какие-то шаги недопустимы, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"Тема углеродной нейтральности, тема общих решений по климату должна носить выверенный и понятный для всех характер. Здесь недопустимы попытки навязать то, что нужно делать, это должно быть консенсуальное решение в рамках парижских соглашений (Парижское соглашение по климату, принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата - прим. ТАСС), в рамках целого ряда других саммитов, которые проводились на эту тему, и никак иначе", - подчеркнул он.

Как считает Медведев, в этом случае "невозможно забегать вперед". Он отметил, что сейчас все стали говорить о значении климатических инициатив, тогда как еще 10-12 лет назад некоторые партнеры России - крупнейшие страны - считали, что "этим вообще не надо заниматься, что это бессмысленно, что никакого резона в этом нет, что никаких объективных мониторинговых данных, подтверждающих изменение климата, не существует".

"Сейчас точка зрения изменилась у всех. Очень важно создать именно систему такого мониторинга. Мы должны понимать, что реально происходит", - уверен зампред Совбеза России.

По его словам, на создание мониторинговой службы требуются "довольно значительные деньги", но властям нужно понимать, что происходит с экологией. "Почему это сложно для нас? У нас самая большая страна. А это должно мониториться повсюду, мы должны иметь абсолютно понятные данные, которые расшифровываются, причем это огромный массив данных, это точно big data. Тем не менее такую систему надо создавать", - резюмировал он.

Объективные изменения

Медведев отметил, что объективно в климате происходят изменения, при этом человек не знает, как часто они случаются, потому что "слишком мало живет". "Вполне вероятно, 500 лет назад климат был другой, а десять тысяч лет назад тем более, [был] ледниковый период, - предположил он. - Но климат меняется, и это невозможно не учитывать, потому что это отражается на нашей жизни".

В частности, перечислил замглавы СБ, идет таяние ледников, повышается температура. "У нас в стране происходят очень серьезные изменения для жизни очень большого количества людей, я уже не говорю про фауну и флору", - добавил он.

Поэтому Россия должна заниматься этими вопросами, причем вместе с другими странами, подчеркнул Медведев. "И мы этим занимаемся, никто от этой темы не уходит", - заверил он.

Вызовы для России

Зампредседателя Совбеза отдельно остановился на теме "немедленных решений" в сфере экологии и напомнил, что страны Европы "пытаются внедрять так называемый углеродный налог". "На самом деле, такого налога нет, это фигура речи, это просто система стимулирования собственных производителей к тому, чтобы не использовать продукцию, созданную с использованием энергетики, основанной на углероде", - объяснил он.

При этом если смотреть объективно, для России это вызов, признал Медведев. По его словам, в РФ большое количество предприятий работает в этой сфере, и их нужно подстроить под новые требования. "Мы не должны, с одной стороны, допустить их дискриминации, но, с другой стороны, мы должны создать условия, когда они будут сами менять свою жизнь, будут менять стандарты своей деятельности, будут внедрять лучшие практики", - отметил зампред Совбеза.

Он пояснил, что этот процесс не одномоментный, и он не может пройти в течение одного-двух лет. "А если кто-то это нам будет пытаться навязывать, то это уже попытка нас ограничить, это уже попытка просто вести недобросовестную конкуренцию", - добавил Медведев.

По его мнению, России предстоит взвешивать все эти факторы, и Москва понимает, что по некоторым позициям, например в Европейском союзе, уже сформировалась точка зрения. "И эту точку зрения мы, конечно, никак изменить не можем, даже если она нам не нравится или кажется дискриминационной. То есть мы должны приспосабливаться, предлагать какие-то варианты и европейским партнерам, а с другой стороны [мы должны] стимулировать и свои производства", - подытожил заместитель председателя СБ РФ.