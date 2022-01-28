Медведев заявил, что переход на "четырехдневку" должен идти без сокращения зарплат

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Переходить к четырехдневной рабочей неделе нужно с сохранением тех же зарплат, что и при "пятидневке". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. Нет, конечно, - подчеркнул он. - За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять".

Медведев обратил внимание на то, что с учетом пандемии значительное количество процессов "свернулось в онлайн". Люди стали работать дома, и многие из них не планируют возвращаться к прежнему формату, так как по разным причинам удаленка им удобна.

Совершенно очевидно, продолжил зампред СБ, что рабочая неделя для таких категорий граждан совсем не обязательно должна быть пятидневной. "В некоторых случаях и четыре [дня] достаточно. А в некоторых случаях, когда это необходимо, можно и в воскресенье трудиться", - заметил он.

По оценке Медведева, пандемия создала условия для развития этого тренда. "А мы этому тренду всячески способствуем, потому что по инициативе "Единой России" были приняты изменения в трудовое законодательство по удаленному труду, по онлайн-труду, по подсчету рабочего времени, по оплате труда за этот период, - напомнил он. - Так что мы эти тенденции уже сейчас формируем, закрепляем, я бы сказал".

Исторические предпосылки

Зампредседателя Совбеза отметил, что впервые о четырехдневной рабочей неделе заговорили в 1960-е годы, и сейчас в некоторых странах она используется в качестве экспериментальной, а в некоторых "внедрена уже и, по сути, юридически".

Здесь вопрос заключается в экономической подготовленности к такому режиму работы, считает он. "Мы все прекрасно понимаем, что человек должен восстанавливаться, что три выходных дня лучше, чем два, согласитесь. Но это нельзя делать просто росчерком пера, - объяснил Медведев. - Я так, кстати, никогда не говорил, что "с такого-то числа надо внедрить четырехдневную рабочую неделю".

По мнению замглавы СБ, к данному формату нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям, исходя из общей экономической ситуации в стране. Но в целом к "четырехдневке" нужно стремиться, уверен он.

Медведев напомнил, что в стране еще относительно недавно, около 60 лет назад, была шестидневная рабочая неделя, а в некоторых странах она существует до сих пор. "Шестидневная рабочая неделя. Сейчас это кажется нонсенсом. Как это? Два дня выходных - это абсолютно естественно. И три выходных - это нормально. Но нужно, чтобы вызрели все необходимые для этого предпосылки. Они, кстати, начинают появляться", - считает он.

По словам зампредседателя Совбеза, до пандемии многое казалось футуристичным, и "четырехдневка" выглядела возможной только "когда-нибудь, может быть, когда [людей] роботы заменят". "А сейчас, когда многие перешли на удаленку, в этой четырехдневной рабочей неделе очень много смыслов, - подчеркнул он. - Естественно, без изменения в зарплате".