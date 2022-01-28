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Украинский премьер сообщил, что в газохранилищах страны около 11,5 млрд кубометров газа

В газохранилищах Украины около 11,5 млрд кубометров газа - украинский премьер.

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Украина
Украинский премьер заявил, что энергосистема страны работает стабильно
По словам Дениса Шмыгаля, в газохранилищах страны около 11,5 млрд куб. м газа
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