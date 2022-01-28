В Болгарии выключают уличное освещение из-за высоких цен на электроэнергию

СОФИЯ, 28 января. /ТАСС/. Десятки городов и населенных пунктов Болгарии вводят режим экономии электроэнергии из-за высоких цен на нее.

Как сообщил газете 24 Часа председатель ассоциации муниципалитетов, мэр города Велико-Тырново Даниел Панов, по обобщенным данным более 180 муниципалитетов страны, счета за электроэнергию, в том числе за уличное освещение, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли почти в три раза, и средств на их оплату в бюджете не предусмотрено.

"Чтобы справиться с кризисом, абсолютно необходима срочная помощь со стороны государства всем муниципалитетам. Средствами простой экономии электричества проблему не решить", - сказал Панов, комментируя ситуацию.

Тем временем в ряде городов, в том числе в Пловдиве, Велико-Тырново и многих других, частично отключают уличное освещение и художественную подсветку музейных объектов и даже храмов. Режим энергосбережения введен в Рильском и некоторых других монастырях, где жестко ограничено по времени использование отопительных электроприборов. Бьют тревогу лечебные учреждения, которым также не хватает средств на оплату новых счетов за свет. Владельцы гостиниц и предприятий общественного питания предупреждают о вероятном банкротстве или временном закрытии. Магазины компенсируют возросшие расходы на электроэнергию повышением цен на товары.

О возможном закрытии столичного метро предупредил заместитель мэра Софии по финансам Дончо Барбалов. А директор метрополитена Стоян Братоев уточнил, что за январь 2022 года компании без учета налогов придется заплатить за потраченную энергию около 3 млн левов (около €1,5 млн) - в три раза больше чем за январь 2021 года, при том, что доходы метро из-за пандемии коронавируса упали почти вдвое.

От высокой стоимости электроэнергии в Болгарии лишь относительно защищены бытовые потребители, так как в декабре прошлого года депутаты Народного собрания Болгарии приняли решение об объявлении моратория на повышение стоимости электроэнергии, отопления и водоснабжения на период с 16 декабря по 31 марта 2022 года. Делать прогноз о том, что произойдет с ценами по окончании срока моратория, на данный момент не берутся даже эксперты.