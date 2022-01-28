В ЦРПТ заявили, что маркировка упакованной воды не повлияла на стоимость продукции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Маркировка упакованной воды не повлияла на стоимость этой продукции в России. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

28 января газета "Известия" написала о том, что несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале. Coca-Сola, PepsiCo и "Сады Придонья" готовы поднять ценник на 7-8%, "Шишкин лес" и "Якобс" - на 20-25%.

"Эти категории не подлежат в настоящее время маркировке, и, соответственно, она не может стать причиной их удорожания. Маркировка также не повлияла на цены на упакованную воду", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ЦРПТ, объем теневого рынка воды в России, по данным Федеральной налоговой службы, оценивается в 30%. При полном обелении рынка годовая выручка легальных производителей может увеличиться на 22 млрд руб., прибыль - более чем на 4 млрд руб., а налоговые поступления возрастут на 2 млрд руб. в год.

Маркировка минеральной воды началась в России с 1 декабря 2021 года, с 1 марта 2022 года маркировка распространится на остальную питьевую воду. Внедрению цифровой маркировки предшествовал эксперимент, который завершился 1 июня 2021 года. Как отметили в ЦРПТ, в нем приняли участие 319 производителей, выпускающих до 60 тыс. единиц продукции в час. Протестированы все типы линий: автоматические, полуавтоматические и не автоматизированные.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.