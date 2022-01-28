Компания по выпуску пончиков планирует построить завод за 300 млн рублей под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Компания "Пекарни Черноземья" намерена построить к 2024 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем завод по выпуску пончиков, где создаст 70 рабочих мест. Инвестиции составят 300 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Сегодня на наблюдательном совете нашей особой экономзоны "Центр" рассмотрел инвестпроект компании "Пекарни Черноземья". Инвесторы предлагают построить у нас предприятие по выпуску пончиков с начинкой под торговой маркой Don Donut. "Пекарни Черноземья" хотят к 2024 году построить под Воронежем завод за 300 миллионов рублей с объемом выпуска 4 миллиона пончиков в месяц. Любопытно, что инвесторы хотят развивать на этой теме еще и гастротуризм, что добавит плюсов туристической привлекательности нашей области", - сообщил он.

По данным Гусева, предприятие планирует создать 70 рабочих мест со средней зарплатой 60 тыс. рублей.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, в настоящее время ее резидентами являются компании "Перфоград" с заводом по выпуску перфорированных листов, объем вложений - 365 млн рублей, "Балли" с производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, инвестиции - 5 млрд рублей, Aeon с производством свежезамороженного хлеба - 4,5 млрд рублей, "Неохим плюс" с заводом нитриловых перчаток - 1,8 млрд рублей, компания "Глобальные напитки" с заводом безалкогольных напитков - почти 5 млрд рублей и другие.